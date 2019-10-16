 

В Одесской области 12-летние подростки ради развлечения убили бездомного

16 октября 2019 г. 14:53
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В Беляевке Одесской области полицейские раскрыли убийство бездомного. Как выяснилось, 56-летнего мужчину забили до смерти двое 12-летних подростков - ради развлечения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По данным полиции, в сквере у местной насосной станции обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.

Согласно заключению врачей, его смерть наступила в результате перелома черепа.

Полицейские установили личность погибшего - он оказался местным бездомным.

Злоумышленников установили, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители опросили возможных свидетелей происшествия, отработали всех, кто мог быть причастен к преступлению.

Как выяснилось, мужчина стал жертвой "развлечений" 12-летних подростков.

Гуляя вечером на улице, они увидели, как мужчина роется в мусорном баке, и решили «пошутить».

Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, - оставили и ушли.

В ходе обыска домов, где проживают подростки, полицейские изъяли одежду, в которой были парни в день убийства, с похожими на кровь следами.

Установлено, что оба подростка воспитываются в неблагополучных семьях, которые состоят на учете в социальных службах, а их родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Сейчас досудебное следствие по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины продолжается. 

Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

 

Видео: 

На Одещині поліцейські розкрили вбивство безхатченка

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