В одном из многоэтажных домов Харькова затопило два этажа. Подрядчики демонтировали часть покрытия крыши, несмотря на погодные условия

Ручьи воды стекают со светильников, обои начинают отходить от стен, а на полу стоят ведра с водой - так сейчас выглядит квартира харьковчанки Марии Стокас в девятиэтажном доме по улице Балакирева, 20.

Мария Стокас, владелица затопленной квартиры:

Проснулись сегодня ночью в 2 часа от звука льющегося в квартире. Вышли в коридор, у нас тут лужи стоят, с потолка текут струи воды, течет вода из каждого светильника по нарастающей.

Оказалось - кровлю над квартирой сняли рабочие несколько дней назад, несмотря на то, что синоптики заранее предупреждали об ухудшении погодных условий, которое продлится еще минимум неделю. Жителей о ремонтных работах не предупредили. Мария говорит они вообще заменили покрытие над своей квартирой за свой счет, протечек не было. К тому же, рабочие, которые демонтировали кровлю, ко всему прочему, еще и загрязнили систему водоотвода строительным мусором, который, говорят жители дома, им пришлось убирать ночью собственноручно, чтобы освободить отток воды.

В квартире же напротив крыша протекала периодически, поэтому владельцы неоднократно обращались к городским властям с просьбой отремонтировать крышу.

Надежда Колийник, жительница дома:

Крыша над нашей квартирой и вот 428 тоже начинает, и на их написала, и они сказали, что ремонт делать только над нашей квартирой. У нас вот заливает постоянно, и маленькую комнату заливает постоянно, там вообще уже грибок там заводится.

После обращения в городской совет жителей дома направили двух людей, которые меняли вёдра с водой, что стояли на чердаке. Однако получить комментарий от муниципалитета касательно ситуации в течение дня так и не удалось.