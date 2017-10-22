В одном из районов Литвы у советских памятников установили таблички о несоответствии исторической правде

В одном из районов Литвы у в местах захоронения советских воинов установили таблички, на которых сказано, что надписи на памятниках не соответствуют исторической правде.

Об этом сообщило местное издание "Делфи".

"Мы считаем, что таким образом участвуем в отражении исторической правды и сделали хорошее дело. Однако мы не удивимся, если наши усилия оценят, как самоуправство и за это нам дадут по шапке", – сказал Lietuvos žinios представитель отдела охраны культурного наследия мэрии Биржайского района Далюс Микелёнис.

Каждая табличка обошлась мэрии в 16 евро.

Заместитель директора Департамента культурного наследия Аудрюс Скайстис сказал, что мэрии могут по собственному желанию устанавливать у памятников таблички, им для этого не нужны никакие директивы сверху.