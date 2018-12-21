В одном из региональных ЦПАУ продолжается ремонт

21 декабря 2018 г. 14:33
18 просмотров

Скоро в Изюме будет работать современный центр предоставления, где жители смогут  оформить ІD-карту и биометрический паспорт, а также получить ряд других услуг. 

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, ремонтные работы в Центре предоставления административных услуг начались в июне этого года. На сегодня ремонт в помещении завершен, обустраивают коммуникационные сети и устанавливают офисную технику. С появлением новой техники ЦПАУ получил возможность расширить перечень услуг, которых сейчас 87.

«В нашем центре будут предоставляться услуги по оформлению ID-карт и биометрических паспортов. Также планируем сотрудничество с УСЗН Изюма, чтобы предоставлять в ЦПАУ  часть их услуг», - отметила директор Центра Анна Кантор.

По ее словам, в центре сейчас работают 6 сотрудников и ежемесячно обслуживаются до 1500 человек. После расширения перечня услуг количество сотрудников планируют увеличить. Кроме того, в ЦПАУ сделают детский уголок, чтобы маленьким гостям было не скучно дожидаться родителей. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.