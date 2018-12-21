В одном из региональных ЦПАУ продолжается ремонт

Скоро в Изюме будет работать современный центр предоставления, где жители смогут оформить ІD-карту и биометрический паспорт, а также получить ряд других услуг.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, ремонтные работы в Центре предоставления административных услуг начались в июне этого года. На сегодня ремонт в помещении завершен, обустраивают коммуникационные сети и устанавливают офисную технику. С появлением новой техники ЦПАУ получил возможность расширить перечень услуг, которых сейчас 87.

«В нашем центре будут предоставляться услуги по оформлению ID-карт и биометрических паспортов. Также планируем сотрудничество с УСЗН Изюма, чтобы предоставлять в ЦПАУ часть их услуг», - отметила директор Центра Анна Кантор.