В одном из водохранилищ нашли гепатит А

Специалисты рассказали, что в воде Бритайського водохранилища в пределах акватории общественного пляжа Лозовской ОТГ обнаружен антиген вируса гепатита А.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского лабораторного центра.

Так, наличие антигена свидетельствует о том, что в водоеме есть возбудитель этого опасного заболевания. Кроме этого, в воде реки Мерла на территории рекреационной зоны в пгт Краснокутск обнаружены РНК энтеровирусов.

В лабцентре не рекомендуют купаться в указанных выше местах обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний. С полным списком пляжей, которые контролируются санврачами можно ознакомиться здесь.