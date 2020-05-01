В Офисе президента рассказали, когда откроется метро в Украине

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что метрополитен в Украине, в частности, в Киеве, Харькове и Днепре откроют последним из всех видов транспорта.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

По его словам, по мере ослабления карантинных ограничений будут открываться разные виды общественного транспорта, но метро - в последнюю очередь.

“Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах... Как только будет послабление карантинных мер - будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве ездят на такси”, - заявил Тимошенко.

Он добавил, что в метро будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

Ранее городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что решение о возобновлении работы метрополитенов в Киеве, Днепре и Харькове будет принимать Кабинет министров Украины.