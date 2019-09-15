В Офисе президента рассказали о планируемых сроках открытия моста в Станице Луганской

В районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через реку Северский Донец, его открытие должно состояться до 27 ноября. Как говорится в сообщении Офиса президента, сейчас от моста в направлении КПВВ асфальтируют дорогу.

«Утром в воскресенье, 15 сентября, к месту, где проводит работы ООО «Укртрансмост», прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтировано почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги. Кроме того, продолжают работу пиротехники», - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета.

На данный момент разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги к лесу, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров. Согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост.

В Офисе президента напомнили, что 2 сентября президент Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Как сообщалось, 2 сентября украинская сторона демонтировала последнее фортификационное сооружение, расположенное в районе КПВВ «Станица Луганская». В то же время боевики не снесли будку, что будет создавать препятствия во время ремонта моста.