В оккупированном Крыму боевые дельфины украинских ВМС погибли от голода

15 мая 2018 г. 11:27
Источник: Левый берег
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Специальные боевые дельфины, которые принадлежали Военно-морским силам Украины, после аннексии полуострова погибли, отказываясь выполнять приказы оккупантов.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в автономной республике Крым Борис Бабин.

По словам Бабина, выдрессированные ВМС в Севастополе дельфины контактировали со своими тренерами через специальные свистки.

Россияне при захвате полуострова получили эти свистки и все остальное специальное имущество соответствующей воинской части, но дрессированные животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но и принимать пищу и спустя какое-то время погибли от голода.

"Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины", - подчеркнул постпред президента.

Он также рассказал о том, что по состоянию на 2018 год Военно-морскими Силами ВСУ не введется никакая практическая или научно-исследовательская работа по использованию морских млекопитающих.

"Военные части, которые занимались этим, вышли из оккупированного Крыма без имущества и животных", - уточнил Бабин.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин заявил о готовности передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после аннексии полуострова.

Президент Украины ответил отказом на предложение Путина.

"Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом", - заявил Петр Порошенко.

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