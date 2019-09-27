В оккупированном Крыму самосвал снес часть моста (видео)

На шестом этапе трассы «Таврида», в районе Бахчисарая (территория оккупированного Крыма) водитель самосвала снес часть недостроенного путепровода.

Об этом сообщил на свой странице в социальной сети Facebook «представитель пресс-службы фирмы-подрядчика «ВАД» Григорий Назаров.

«Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал необходимость соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на стройплощадке, где нет движения личного транспорта.

Видео с места происшествия было опубликовано в одном из Телеграмм-каналов.

«Водитель самосвала на трассе Таврида в Крыму забыл опустить кузов. Результат — повреждение двух железобетонных конструкций по 33 метра.

Незадачливый водила успел выскочить из кабины буквально за секунду до. 46-тонные балки раздавили кабину, мужчина отделался испугом (и будущими затратами)», - сказано в сообщении под видео.

На данный момент устанавливается размер причиненного ущерба, который будет взыскан с субподрядной организации.

