В окно повеяло вовсе не весной. Проблемы с канализацией в некоторых домах Харькова

Вонь распространился по всему подъезду, окна всегда открыты, по квартирам разгуливает сквозняк, рассказывает Иван. Мужчина живет в многоэтажке, расположенной по улице Деревянко. В их подвал стекаются нечистоты. Жители уверяют, что обращались и на горячую линию, и в горсовет, и в местный ЖЭК. Там вроде даже реагируют на эти обращения. По крайней мере, говорят люди, вчера на месте работала бригада, но ничего не изменилось, кроме статуса их заявки

Иван Стародубцев

Они собрались, уехали там где-то минут через 40. Я позвонил на следующий день 15-62 говрю «заявка выполнена?» , они говорят «да, заявка выполнена… они все починили» . Как почсинили? – канализация до сих пор вытекает там, там ужасная вонь, я живу на седьмом этаже я все слышу в квартире. У меня открыты всегда окна, я проветриваю, у меня маленький ребенок. Мало того, что это инфекция – это еще и дискомфорт дикий

В КП «Харьковводоканал» говорят, что о ситуации знают, на месте работают специалисты и неисправность будет ликвидирована в ближайшее время. Местные жители, в свою очередь, в такие обещания уже не верят, и обещают бороться и дальше, потому что в теплое время вонь становится еще невыносимее. А вот еще один дом, уже в Коминтерновском районе. Здесь также проблема с канализацией

Юлия Панфилова

Проблема в канализации - трубы переделаны, когда сдавался подвал. Переделали… жильцов ни о чем не спросили, переделали в свою сторону, а теперь мы от этого страдаем.

Дело в том, что несколько лет назад нежилой фонд сдал в аренду подвал бывшего общежития. На этом месте расположилась организация, занимавшаяся нарезкой стекла. По словам местных жителей, бывшие хозяева переделали канализационные трубы, из-за чего постоянно происходит застой нечистот, что приводит к тому, что канализационные отходы начинают плавать по квартирам, уверяют местные жители. Из-за ужасного запаха к Валентине отказывается приезжать внук, жалуется женщина

Валентина Маслий

Мы обращались вот звонили, "15-62", в горсовет Таня звонила сколько раз соседка моя. Приедут, откачают и все на этом все заканчивается – никто ничего не делает. А вчера еще и лучше сказали «бесплатно мы ничего делать не будем» все

А вот в местном ЖЭКе уверяют, бывшие хозяева тут ни при чем, ведь трубы они не трогали. Вся система исправна, а причина возникновения засоров - это несостоятельность местных жителей следить за отходами, которые они спускают в канализацию, говорит директор местного ЖЭКа Анатолий Дмитриенко. Впрочем, из уст его подчиненных ответ уже не так вежливый

Быдло живе, все кидают… Мы тут по 30-ть лет живем, всю жизнь кидали – ничего не было

Проблему обещают ликвидировать в ближайшее время. Впрочем, отмечают, если местные жители не начнут следить за тем, что попадает в канализационные трубы - аварийная ситуация будет возникать постоянно