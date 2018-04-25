В Октябрьском райсуде Харькова избрали следственного судью

25 апреля 2018 г. 17:00
127 просмотров

24 апреля состоялось очередное собрание судей Октябрьского районного суда города Харькова, сообщает издание "Украинское право".

Как сообщили в пресс-службе суда, на повестке дня было избрание из числа судей Октябрьского районного суда города Харькова уголовного специализации следственного судьи, осуществляющий полномочия судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в порядке, предусмотренном процессуальным законом.

Собрание судей избрало следственным судьей Наталью Васильеву.

Наталью Васильеву избрали следственным судьей сроком на три года, до 24.04.2021 года.

Таким образом, в штате суда находятся пятеро судей уголовной специализации: Чижиченко Д.В., Васильева Н.Н., Курило В.А., Федюшин М.В. и Макаров В.А., и все они являются следователями судьями.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.