В Октябрьском райсуде Харькова избрали следственного судью

24 апреля состоялось очередное собрание судей Октябрьского районного суда города Харькова, сообщает издание "Украинское право".

Как сообщили в пресс-службе суда, на повестке дня было избрание из числа судей Октябрьского районного суда города Харькова уголовного специализации следственного судьи, осуществляющий полномочия судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в порядке, предусмотренном процессуальным законом.

Собрание судей избрало следственным судьей Наталью Васильеву.

Наталью Васильеву избрали следственным судьей сроком на три года, до 24.04.2021 года.

Таким образом, в штате суда находятся пятеро судей уголовной специализации: Чижиченко Д.В., Васильева Н.Н., Курило В.А., Федюшин М.В. и Макаров В.А., и все они являются следователями судьями.