В ООН призвали все страны ввести чрезвычайное климатическое состояние

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны ввести чрезвычайное климатическое состояние.

Об этом он заявил во время Международного саммита климатических амбиций.

Он отметил, что подписанты Парижского климатического соглашения 2015 говорили об ограничении повышения температуры на уровне 1,5 градусов, однако этого не произошло.

«Но обязательств, взятых в Париже, было далеко не достаточно, и даже эти обязательства не выполняются. Уровень углекислого газа рекордно высокий. Сегодня «мы на 1,2 градуса горячее», чем до промышленной революции», - завил Гутерреш.

«Если мы не изменим курс, мы можем столкнуться с катастрофическим повышением температуры более чем 3 градуса в этом веке. Может кто-то еще отрицать, что мы столкнулись с серьезной чрезвычайной ситуацией? Вот почему сегодня я призываю всех лидеров мира объявить чрезвычайное климатическое состояние в своих странах, пока не будет достигнута углеродистая нейтральность», - добавил он.

Генсек ООН добавил, что почти 38 стран уже это сделали, и призвал другие последовать их примеру. Он также заявил, что члены G20 тратят много денег на производство и потребление ископаемого топлива вместо развития низкоуглеродистой энергетики.

Гутерреш призвал к сокращению углеродных выбросов в мире на 45% к 2030 году и предложил ввести ряд мер для этого. Среди них - установление цены на углерод, постепенное прекращение финансирования на ископаемое топливо, прекращение строительства новых угольных электростанций, сделать раскрытия информации о климатическом риске обязательным и отражать необходимость достижения углеродистой нейтральности в официальных документах.

Напомним, как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, что Украина планирует до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 58-64%.

Парижское климатическое соглашение было принято 12 декабря 2015 на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Документ подписали представители 196 стран мира.

Соглашение заменило Киотский протокол, срок действия которого истекает 2020 года. Этот протокол обязывал сокращать выбросы парниковых газов только развитые страны. Новые же обязательства по защите климата брали на себя все государства независимо от степени экономического развития.

Целью Парижского климатического соглашения 2015 года ограничения негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты соглашения должны сократить объемы выбросов парниковых газов.

Однако даже в условиях добросовестного выполнения соглашения предполагается, что к концу века средняя температура на планете все равно вырастет минимум на два градуса.