В Основянском районе харьковчанку разоблачили в сводничестве

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 37-летняя харьковчанка пригласила свою знакомую в сауну. Там она познакомила ее с мужчиной для предоставления сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

Правоохранители установили, что женщина, зная о бедственном материальном положении своей знакомой, предложила ей оказать мужчине сексуальные услуги за деньги.

Для этого она договорилась с ранее незнакомым мужчиной о встрече и предложила ему провести время в сауне с ее подругой.

За сексуальные услуги мужчина должен был заплатить 1000 гривен - по 500 гривен каждой девушке.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

За содеянное ей грозит до 5 лет лишения свободы.