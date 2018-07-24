В Основянском районе на краже поймали домушника-рецидивиста

Харьковские полицейские задержали 37-летнего мужчину, который пытался совершить кражу имущества из домовладения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что двое мужчин проникли в домовладение харьковчанина и завладели строительными материалами и техникой.

Когда злоумышленники пытались покинули место преступления и перелезали через забор, их заметили патрульные полицейские.

Одного из воров полицейские догнали и задержали.

Как выяснилось, задержанный злоумышленник ранее неоднократно был судим за имущественные преступления.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение сообщника.

