В Основянском районе подростки за две недели трижды обокрали магазин техники

17 декабря 2018 г. 12:06
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В Основянском районе Харькова двое несовершеннолетних в течение двух недель трижды обокрали магазин и завладели мобильными телефонами и ноутбуками на сумму более 30 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении данных краж полицейские разоблачили двух харьковчан – 17- и 15-летнего.

Как установили следователи, злоумышленники с помощью заранее заготовленных инструментов ночью проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

 

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