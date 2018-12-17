В Основянском районе подростки за две недели трижды обокрали магазин техники

В Основянском районе Харькова двое несовершеннолетних в течение двух недель трижды обокрали магазин и завладели мобильными телефонами и ноутбуками на сумму более 30 000 гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В совершении данных краж полицейские разоблачили двух харьковчан – 17- и 15-летнего.
Как установили следователи, злоумышленники с помощью заранее заготовленных инструментов ночью проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки.
Вещественные доказательства правоохранители изъяли.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.