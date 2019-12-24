В Основянском районе с поличным попался наркодилер

В коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, правонарушителем оказался 25-летний житель города, на счету у него 19 фактов преступной деятельности.

Сотрудники Основянского отдела полиции изъяли у подозреваемого 81 сверток с кристаллическим веществом, которое по заключению эксперта является особо опасным психотропным средством PVP.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.