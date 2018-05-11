В Основянском районе у мужчины нашли при себе сотню боеприпасов

11 мая 2018 г. 12:30
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В Основянском районе полицейские охраны обнаружили 44-летнего у жителя Чугуевского района при себе 100 патронов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Внимание правоохранителей на улице в ходе патрулирования привлекло подозрительное поведение мужчины, который суетился и заметно нервничал.

Полицейские решили проверить у него документы и во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили и изъяли 100 патронов.

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу.

Следователем Основянского отдела полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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