В Основянском районе у мужчины нашли при себе сотню боеприпасов

В Основянском районе полицейские охраны обнаружили 44-летнего у жителя Чугуевского района при себе 100 патронов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Внимание правоохранителей на улице в ходе патрулирования привлекло подозрительное поведение мужчины, который суетился и заметно нервничал.

Полицейские решили проверить у него документы и во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили и изъяли 100 патронов.

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу.

Следователем Основянского отдела полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.