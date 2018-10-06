В Основянском районе в понедельник изменит маршрут троллейбус №6

06 октября 2018 г. 16:19
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В понедельник, 8 октября, движение транспорта по ул. Южнопроектной в районе дома №32/304 будет ограничено с 9:00 до 16:00.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, изменение маршрута троллейбуса связано с ремонтом оголовков здания на улице Южнопроектной, 32/304.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 16:00 8 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Южнопроектной, ул. Деповской и ул. Валдайской.

Троллейбус №6 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Университетская» - ул. Кузнечная - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - ул. Аэрофлотская - Аэропорт.

 

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