В Основянском районе за сводничество задержали харьковчанку

19 июля 2018 г. 13:48
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В Основянском районе Харькова правоохранители разоблачили женщину, которая занималась сводничеством.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Харьковчанка организовала интимную встречу ранее незнакомого ей мужчины со своей подругой в сауне.

Правоохранители установили, что 27-летняя женщина в телефонном разговоре договорилась с ним о встрече и предложила интимное свидание со своей знакомой.

За предоставление сексуальных услуг мужчина должен был заплатить 1000 гривен девушке и аналогичную сумму своднице.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.

 

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