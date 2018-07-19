В Основянском районе за сводничество задержали харьковчанку

В Основянском районе Харькова правоохранители разоблачили женщину, которая занималась сводничеством.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Харьковчанка организовала интимную встречу ранее незнакомого ей мужчины со своей подругой в сауне.

Правоохранители установили, что 27-летняя женщина в телефонном разговоре договорилась с ним о встрече и предложила интимное свидание со своей знакомой.

За предоставление сексуальных услуг мужчина должен был заплатить 1000 гривен девушке и аналогичную сумму своднице.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.