В Основянском районе задержали рецидивиста за разбой в салоне красоты

В Основянском районе задержали рецидивиста, который совершил ограбление в салоне красоты.
Как сообщили в отделе коммуникации, 20 января злоумышленник зашел в помещение салона красоты и, угрожая сотруднице разбитой стеклянной бутылкой, потребовал отдать деньги и украшения.
Испуганная девушка отдала грабителю золотые кольца и деньги.
Также злоумышленник завладел ее мобильным телефоном.
За совершение данного разбоя правоохранители задержали 52-летнего ранее неоднократно судимого харьковчанина.
По данному факту следователем открыто уголовное производство ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Задержанному грозит наказание до 10 лет лишения свободы.