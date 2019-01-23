В Основянском районе задержали рецидивиста за разбой в салоне красоты

В Основянском районе задержали рецидивиста, который совершил ограбление в салоне красоты.

Как сообщили в отделе коммуникации, 20 января злоумышленник зашел в помещение салона красоты и, угрожая сотруднице разбитой стеклянной бутылкой, потребовал отдать деньги и украшения.

Испуганная девушка отдала грабителю золотые кольца и деньги.

Также злоумышленник завладел ее мобильным телефоном.

За совершение данного разбоя правоохранители задержали 52-летнего ранее неоднократно судимого харьковчанина.

По данному факту следователем открыто уголовное производство ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Задержанному грозит наказание до 10 лет лишения свободы.