В Основянском районе задержали рецидивиста за разбой в салоне красоты

23 января 2019 г. 12:58
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В Основянском районе задержали рецидивиста, который совершил ограбление в салоне красоты.

Как сообщили в отделе коммуникации, 20 января злоумышленник зашел в помещение салона красоты и, угрожая сотруднице разбитой стеклянной бутылкой, потребовал отдать деньги и украшения. 

Испуганная девушка отдала грабителю золотые кольца и деньги. 

Также злоумышленник завладел ее мобильным телефоном.

За совершение данного разбоя правоохранители задержали 52-летнего ранее неоднократно судимого харьковчанина.

По данному факту следователем открыто уголовное производство ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Задержанному грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

 

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