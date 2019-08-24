 

В Основянском районе задержали "закладчика" наркотиков

24 августа 2019 г. 14:05
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22 августа в полицию поступило сообщение, что на территории Основянского района мужчина делает «закладки» наркотиков.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на месте происшествия полицейские обнаружили 29-летнего мужчину. 

В ходе осмотра прилегающей территории были изъяты 10 полимерных пакетов с таблетками и кристаллическим веществом белого цвета, которые он уже разложил на территории района.

Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику и избрании ему меры пресечения.

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