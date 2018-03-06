В отношении судьи, который выпустил из-под стражи экс-депутата Лесика, открыли уголовное дело

06 марта 2018 г. 15:45
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Прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по статье 375 УК Украины ("вынесение заведомо неправосудного решения") против харьковского судьи Дениса Невядомского.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Об уголовном преследовании в отношении себя заявил сам судья на своей тсранице в Фейсбук, но его аккаунт в соцсети заблокировали.

Денис Невядомский считает, что угловное дело в отношении него возбудили из-за его отказа в продлении срока ареста экс-депутату горсовета Андрею Лесику и из-за того, что судья принял решение вернуть обвинительный акт прокурору.

При этом судья мотивирует свое решение тем, что при принятии его руководствовался исключительно законодательством, а не «политическими» мотивами.

 "Используя популизм и пропаганду, суд превратили в чучело, которым пугают граждан. И именно поэтому каждый случай того, что суд не пошел на поводу у силовых органов государства, а остался беспристрастным и аполитичным, управляемым только Законом и международными обязательствами Украины, жестко преследуется этими органами", - говорится в обращении Невядомского на его странице в Фейсбук.

Пост –обращение судьи в соцсети стали репостить его коллеги и адвокаты.

Прокуратура Харьковской области ответила на обращение судьи также на странице в Фейсбук.

«Прокуратура Харьковской области не участвует в чужих pr-компаниях, а просто делает свое дело. Очень грустно видеть, что уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность государства для отдельных судей является всего-навсего «политическим делом», - отметили в прокуратуре.

Напомним, экс-депутата горсовета Андрея Лесика подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В  декабре Киевский районный суд отправил Лесика под арест, однако 1 марта судья Денис Невядомский отказался продлевать Лесику срок содержания под стражей.

Вчера прокуратура предъявила Лесику новые обвинения - сопротивление и угрозы в отношении представителя власти.

 

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