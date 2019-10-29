В ожидании холодов: в каких районах Харькова до сих пор не включили отопление?

Холодный ветер, температура не выше +6 днем ​​и от 1 до 4 градусов со знаком минус ночью. Такую погоду обещают харьковские синоптики в ближайшие дни. Однако, несмотря на то, что отопительный сезон в городе начался еще 15 октября, множество домов до сих пор - без тепла. Холодными батареи остаются не только в домах жителей спальных районов (Рогань, Новые Дома, Павлово Поле и Алексеевка), но и в зданиях в центре Харькова. В некоторых - люди вдобавок еще и вынуждены обходиться без горячей воды.

Виктория:

Ну, когда потеплело, то оно ничего, а когда холодает, то очень сыро в квартире, очень сыро, собирается влажность. Дали, кстати, недавно горячую воду, но она еще идет с перебоями, то есть, то нету, то вечером включают, днем выключают, ну покупаешься с ванны выходишь пар садится по окнам, окна аж плачут, потому что сыро. Ну, обещают холода, если похолодает, то будет я думаю очень неприятно.

Михаил:

Должны были подключить с 18 по 20 число, сегодня уже 28, мы уже писали на все сайты, на горячую линию, и везде. Отопление до сих пор не включили. Ну, у меня нет слов, через 2 дня будет температура в домах, опустится до +5, и что делать? У меня он ребенок второй раз болеет, мы гуляем вот так вот только рядом, ангина и все такое прочее.

Тамара Ивановна:

На жилмассиве, где я проживаю в Песочине на массиве "Мобиль", на жилмассиве "Мобиль" отопление дали 24 числа, тепло, хорошо. Вот, в 7 доме по улице Шекспира, где я работаю, отопления нет. Холодно, первый этаж, под нами подвал, очень холодно.

Людмила:

Дома холодно, 18 градусов, невозможно долго в неподвижном состоянии сидеть, надо что-то делать, бегать, или прятаться под теплое одеяло.

А пока одни горожане спасаются теплыми одеялами и одеждой, а также штурмуют аптеки в поисках действенных лекарств от простуды, другие - жалуются на невыносимую жару в квартирах. Ведь им подключили отопление еще две недели назад. И хотя во время первых осенних минусов на улице, они дома мерзнуть точно не будут, в то же время уверены, что суммы в платежках за октябрь будут болезненными для кошелька.

Юрий:

Получается отопление включили, но когда на улице в районе 17-20 градусов днем и когда в квартире очень жарко, смысла в этом нету. Хотелось бы, чтобы оно было, не сильно жарили, не сильно нагревали батареи, потому что смысла в высоких тарифах, которые щас нас ждут, ну я не вижу, при + 20 платить за отопление по большим расценкам.

По официальным данным мэрии, в Харькове подключили к теплу более 70 домов. Среди них - не только жилые дома коммунальной собственности, но и жилищно-строительные кооперативы, и ОСМД. По социальной сфере статистика лучше - отопление подается в 90 процентов зданий. От поликлиник и больниц до детские садиков и школ. В «Харьковских тепловых сетях" говорят - работы по подключению продолжаются. График разместили на сайте предприятия. Последние в очереди - дома на Салтовском шоссе, по улицам Пушкинской, Лермонтовской и Гуданова, а также на проспектах Петра Григоренко и Героев Сталинграда. Если говорить об окраинах города - это микрорайон Горизонт. Окончательную информацию о возможных крупных авариях и проблемах с теплоснабжением коммунальщики будут собирать уже после завершения основных работ по подключению зданий. Поскольку некоторые ликвидируют в течение получаса, говорят в пресс-службе КП, а борьба с другими порывами может занимать больше времени.