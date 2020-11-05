В ожидании нового локдауна. Какой бизнес может пострадать больше всех, если вернется строгий карантин?

Контролер Татьяна стоит у входа и с нетерпением ждет посетителей. Работы в последнее время у нее меньше в разы, потому что люди не спешат на сеансы. Несмотря на то, что в кинотеатре придерживаются всех требований карантина. Маски у работников есть, температуру меряют, места в залах продают с соблюдением дистанции.

Татьяна, контролер:

Мы приходим, нам измеряют температуру, чтобы не было повышений температуры, выдают обязательно перчатки, маску. Маску меняем каждые три часа и чтобы люди проходили только в масках. Это тоже важно.

Сегодня, говорят в кинотеатре, продали только 3 билета. В лучшие дни посмотреть фильмы сейчас приходит до 70 человек. По сравнению с прошлыми годами - это мизер, убытки огромные. В отрасли, подчеркивает заместитель директора кинотеатра "8 1/2", настоящий кризис по всему миру, и Харьковщина - не исключение. О стабильной работе речь не идет, кинотеатры то открываются, то закрываются снова. Если в Украине вернут строгий карантин, то в кинотеатрах не уверены, что смогут дальше работать. Ведь на отсутствие нормальных доходов накладываются расходы на оплату аренды помещений, коммунальных услуг и выплату денег работникам.

Игорь Максимчук, зам. директора кинотеатра "8 1/2":

Можно сравнивать с прошлым годом - это минус 90 процентов по сравнению с тем, что было в прошлом году. Прогноз нерадужный, по крайней мере, по кинотеатрам. Очень тяжело. Откроемся ли мы после очередного локдауна, если он будет, не знаю. Хотелось бы открыться, а там посмотрим по ситуации.

Новый локдаун, говорят в ассоциации предпринимателей, может привести к тому, что закроются даже те фирмы и бизнес, которые на своих резервах пережили весенний карантин и на данный момент пытаются выйти в ноль. В частности, это касается кинотеатров. Ведь больше финансовых запасов у предпринимателей не осталось и переформатировать работу, как, например, рестораны, которые сделали акцент на доставку, практически невозможно.

Александр Чумак, глава ассоциации предпринимателей:

На сегодняшний день предприниматели не достигли тех оборотов, которые были до карантина, весеннего. И они несут убытки, особенно это сказывается на сфере услуг, сфере торговли розничной, рынки, потому что все продажи перешли в интернет, и если у тебя нет канала интернет-продаж, то ты, естесственно, теряешь.

Чумак говорит: компромиссом между противоэпидемическими мероприятиями и поддержкой экономики мог бы стать реальный адаптивный карантин, как в других странах Европы. Когда масочный режим в местах скопления людей строго контролируется, но при этом люди работают, а те, кто не может вести бизнес, имеют поддержку от государства. Таким образом, работодатели смогут держаться на плаву, а их работники не будут уволены.