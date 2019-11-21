В память о Героях Небесной Сотни: цветы, минута молчания, лекции

Земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам»ятає… Сьогодні в день Гідності та Свободи ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні та усіїх українських вояків, які беруть участь у війні на сході України

Студенты Харьковского национального университета радиоэлектроники собрались на памятный митинг.

Выпускнику вуза Евгению Котляру установили мемориальную доску на одном из корпусов университета. Каждый год, 21 ноября, студенты и преподаватели чтят память погибшего героя

Никита Здорик, студент ХНУРЭ

Євген Котляр - випускник нашого університету, який у складний час для нашої країни став з усіма добровольцями та пішов захищати сувернітет нашої держави. Ми сьогодні зібрались вшанувати пам»ять цієї людини і взагалі всіх, хто відстоював наші права

Минута молчания и церемония возложения цветов у мемориальной доски прошла и сегодня

Богдан Ерохин, студент ХНУРЭ

Я вважаю, що цей день дуже важливий для України, для українців, бо саме цей день символізує боротьбу, боротьбу за наше майбутнє

Вспоминали своего выпускника - Владислава Зубенко, погибшего в Киеве на площади, и в университете железнодорожного транспорта. Лекция прошла в аудитории, где учился Влад, и где висят его фотографии

Коли кинули клич, що всі, хто можуть, їдуть в Київ, він і поїхав. Він на Майдані часу провів дуже мало, він приїхав в гарячий момент

Константин Колесник вспоминает Зубенко как активного, веселого и неравнодушного парня. Он только закончил университет, получил диплом в 2013 году, начал работать, как пуля снайпера оборвала его жизненный путь

Константин Колесник, директор учебно-гуманитарного центра образования

Знаєте, от він був хлопець, який, на перший погляд, не кидався в очі, але відчувалась в нього внутрішня сила з одного боку, а з іншого - якась активність. От він був з тих людей, яким не все рівно, які ніколи не пройдуть, не змовчать, він багато чим цікавився

Во время расстрелов на Евромайдане 20 февраля 2014-го в Киеве погибли трое уроженцев Харькова: Владислав Зубенко, Евгений Котляр и Юрий Паращук. Посмертно им всем присвоили звание "Герой Украины".