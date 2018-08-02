В Париже из-за забастовки второй день закрыта Эйфелева башня

Одна из главных достопримечательностей Парижа закрыта для посещения второй день подряд из-за забастовки персонала.

Об этом сообщает радиостанция "Эроп-1" со ссылкой на компанию-оператора башни SETE.

"Забастовочное движение части персонала до сих пор продолжается", - говорится в опубликованном в четверг заявлении компании.

Башня была закрыта во второй половине дня в среду. Причиной разногласий между руководством Эйфелевой башни и профсоюзами персонала стали условия посещения достопримечательности. В частности, это связано с увеличением предпродаж билетов на определенное время посещения монумента, в результате чего у входа на башню возникают огромные очереди из тех, кто покупает билеты в порядке обычной очереди в день посещения.

В SETE отметили, что переговоры с профсоюзами продолжаются и уже предложен текст компромиссного соглашения между сторонами.

"SETE приносит извинения всем - парижанам, французам, а также иностранным туристам - и заверяет, что делает все возможное, чтобы работа достопримечательности была возобновлена как можно скорее", - подчеркнули представители компании.