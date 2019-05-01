В Париже произошли новые столкновения полиции с "желтыми жилетами"

В Париже на очередном митинге желтых жилетов начались столкновения протестующих с полицией.
Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, сообщает BFM. Всего во французской столице на улицы выведены 7,4 тысячи полицейских.
Основные столкновения развернулись в районе ресторана Ротонд.
Митингующие в масках начали бросать в сотрудников полиции бутылки и петарды. По последним данным задержаны более 160 человек.
В середине марта протесты желтых жилетов закончилась массовыми поджогами, насилием и вандализмом.
Президенту страны Эмманюэлю Макрону пришлось прервать свой отпуск, но вместо очередных уступок, которых добивались жилеты, он пригрозил "сильными" решениями.
Изначально жилеты протестовали против намерения властей ввести налог, который привел бы к росту цен на бензин и дизель. Они также требовали повышения минимальной зарплаты.
В итоге это движение стало выступать против политики Макрона в целом.