В Париже произошли новые столкновения полиции с "желтыми жилетами"

В Париже на очередном митинге желтых жилетов начались столкновения протестующих с полицией.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, сообщает BFM. Всего во французской столице на улицы выведены 7,4 тысячи полицейских.

Основные столкновения развернулись в районе ресторана Ротонд.

Митингующие в масках начали бросать в сотрудников полиции бутылки и петарды. По последним данным задержаны более 160 человек.

В середине марта протесты желтых жилетов закончилась массовыми поджогами, насилием и вандализмом.

Президенту страны Эмманюэлю Макрону пришлось прервать свой отпуск, но вместо очередных уступок, которых добивались жилеты, он пригрозил "сильными" решениями.

Изначально жилеты протестовали против намерения властей ввести налог, который привел бы к росту цен на бензин и дизель. Они также требовали повышения минимальной зарплаты.

В итоге это движение стало выступать против политики Макрона в целом.