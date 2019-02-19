В Париже скончался Карл Лагерфельд

Сегодня, 19 февраля, скончался легендарный французский дизайнер арт-директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд.

Дизайнеру было 85 лет, сообщает издание Le Figarо.

В конце января этого года Карл Лагерфельд не вышел на поклон после показа кутюрной коллекции Chanel.

В последнее время его самочувствие серьезно ухудшилось.

Накануне дизайнера госпитализировали в одну из больниц Парижа, где он и скончался.

Причин смерти пока не называют.

Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германия.

1952 году он перебрался в Париж.

В 1974 году основал собственную линию Karl Lagerfeld Impression.

В 1983 году назначен арт-директором дома Chanel.