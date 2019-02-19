В Париже скончался Карл Лагерфельд

19 февраля 2019 г. 14:34
Источник: Новое время
152 просмотра

Сегодня, 19 февраля, скончался легендарный французский дизайнер арт-директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд.

Дизайнеру было 85 лет, сообщает издание Le Figarо.

В конце января этого года Карл Лагерфельд не вышел на поклон после показа кутюрной коллекции Chanel.

В последнее время его самочувствие серьезно ухудшилось.

Накануне дизайнера госпитализировали в одну из больниц Парижа, где он и скончался.

Причин смерти пока не называют.

Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германия. 

1952 году он перебрался в Париж. 

В 1974 году основал собственную линию Karl Lagerfeld Impression.

В 1983 году назначен арт-директором дома Chanel.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.