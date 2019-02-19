В Париже скончался Карл Лагерфельд

Сегодня, 19 февраля, скончался легендарный французский дизайнер арт-директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд.
Дизайнеру было 85 лет, сообщает издание Le Figarо.
В конце января этого года Карл Лагерфельд не вышел на поклон после показа кутюрной коллекции Chanel.
В последнее время его самочувствие серьезно ухудшилось.
Накануне дизайнера госпитализировали в одну из больниц Парижа, где он и скончался.
Причин смерти пока не называют.
Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германия.
1952 году он перебрался в Париж.
В 1974 году основал собственную линию Karl Lagerfeld Impression.
В 1983 году назначен арт-директором дома Chanel.