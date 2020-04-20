В парижском водопроводе нашли коронавирус

20 апреля 2020 г. 14:45
Источник: РБК-Украина
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В парижской водопроводной системе, по которой протекает непитьевая вода, нашли коронавирус. По сообщению мэрии Парижа, коронавирус обнаружили в трубах, по которым протекает вода, используемая, в том числе, при мытье улиц.

Власти французской столицы подчеркнули, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, никак не связанных с кранами в жилых домах. Такую воду используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.

"Риск для питьевой воды полностью отсутствует", - заявили в мэрии.

Отмечается, что коронавирус в водопроводной системе выявили во время плановых тестов в четырех из 27 проб. Его количество муниципальные службы назвали "ничтожным", однако прекратили использование воды для предосторожности.

Пока неизвестно, как именно коронавирус попал в техническую воду. Власти города направили результаты анализов в Региональное агентство здравоохранения.

 

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