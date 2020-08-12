В парке Горького будет звучать живая музыка, за которую город заплатит 115 тыс. грн.

Парк Горького объявил тендер на 125 тыс. грн. на организацию выступления музыкантов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале ProZorro. Конкурс выиграла ФЛП Воскобойник Юлия Александровна, предложив за свои услуги 115 тыс. грн.

Согласно договору, музыканты должны будут выступать в парке Горького по выходным с 15 августа до 1 ноября включительно. Артисты должны будут дать 24 концерта длительностью не менее двух часов в альтанке, что находится возле озера. По условиям тендера, артисты заранее должны представить программу своих выступлений и согласовать ее с администрацией парка.