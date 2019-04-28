В парке Горького нашли потерявшегося ребенка

28 апреля 2019 г. 15:18
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Сегодня, 28 апреля, полицейские нашли 3-летнего ребенка, который потерялся в центральном парке Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, внимание охраняющих общественный порядок в центральном парке Харькова полицейских привлек мальчик, который катался на беговеле без присмотра взрослых.

Обратившись в администрацию парка, полицейские установили, что родители как раз ищут своего 3-летнего сына, который потерялся в парке.

Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

Полицейские вернули ребенка родителям и провели с ними профилактическую беседу.

 

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