 

В парке Горького пройдет День красоты для мам тяжелобольных детей

11 августа 2019 г. 17:00
4 просмотра

14 августа, в среду, в парке им.Горького состоится благотворительная акция под названием  «День красоты для мам».

Об этом АТН сообщили организаторы проекта, учредители харьковского благотворительного фонда «BeLiF”.

В этот день в Харькове неравнодушные фотографы, визажисты и мастер по прическам подарят один день красоты мамам тяжелобольных и особенных детей.

Мероприятие будет проходить с 14:00 до 19:00.

Сначала женщинам будут наносить макияж и творить шикарные и стильные прически. А затем их красоту запечатлеет фотограф.

«Многие люди даже не догадываются, с какими трудностями приходится сталкиваться семьям, воспитывая тяжелобольного или особенного ребенка. Что чувствуют мамы этих детишек? Через что им приходится проходить ежедневно? Мама – главный ресурс для своего ребенка. Благодаря ей он борется с болезнью, верит в светлое будущее, познает мир, обучается навыкам ходьбы и взаимодействию с социумом. За каждым ребенком стоит мама, и если она сломается, то ребенок не сможет сам бороться за свою жизнь, сделать первый шаг, сказать первое слово», - говорят огранизаторы мероприятия.

По их мнению, смена обстановки и отвлечение внимания от обыденных проблем поможет мамам глотнуть свежего воздуха и с новыми силами отправиться в бой. В бой за жизнь своих детей.

«Присоединяйтесь к нам! Давайте сделаем невозможное возможным, творя добро!», - призывают организаторы акции.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.