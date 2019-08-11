В парке Горького пройдет День красоты для мам тяжелобольных детей

14 августа, в среду, в парке им.Горького состоится благотворительная акция под названием «День красоты для мам».

Об этом АТН сообщили организаторы проекта, учредители харьковского благотворительного фонда «BeLiF”.

В этот день в Харькове неравнодушные фотографы, визажисты и мастер по прическам подарят один день красоты мамам тяжелобольных и особенных детей.

Мероприятие будет проходить с 14:00 до 19:00.

Сначала женщинам будут наносить макияж и творить шикарные и стильные прически. А затем их красоту запечатлеет фотограф.

«Многие люди даже не догадываются, с какими трудностями приходится сталкиваться семьям, воспитывая тяжелобольного или особенного ребенка. Что чувствуют мамы этих детишек? Через что им приходится проходить ежедневно? Мама – главный ресурс для своего ребенка. Благодаря ей он борется с болезнью, верит в светлое будущее, познает мир, обучается навыкам ходьбы и взаимодействию с социумом. За каждым ребенком стоит мама, и если она сломается, то ребенок не сможет сам бороться за свою жизнь, сделать первый шаг, сказать первое слово», - говорят огранизаторы мероприятия.

По их мнению, смена обстановки и отвлечение внимания от обыденных проблем поможет мамам глотнуть свежего воздуха и с новыми силами отправиться в бой. В бой за жизнь своих детей.

«Присоединяйтесь к нам! Давайте сделаем невозможное возможным, творя добро!», - призывают организаторы акции.