С 27 апреля по 1 мая в парке Горького пройдет фестиваль кофе «КаваПарк 2018».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В течение пяти дней на центральной площади парка разместятся 15 кофеен Харькова, которые презентуют авторские виды кофейных напитков, а гости смогут проголосовать за наиболее понравившийся напиток.

28 апреля с 11:15 до 20:00 участники фестиваля проведут открытые мастер-классы для всех желающих по приготовлению кофейных напитков.

30 апреля в 12:00 в парке стартует отборочный тур чемпионата бариста. Судьями соревнования выступят чемпионы Украины среди бариста в различных дисциплинах. В отборочном этапе участники, представляющие кофейни Харькова, будут готовить эспрессо и капучино. Пять лучших бариста выйдут в финал конкурса.

Также 30 апреля в 16:30 на главной сцене состоится мастер-класс чемпиона Украины по альтернативному завариванию Алексея Федоровского.

Вечером гостей парка ждут вокальная лаунж-программа, соло на саксофоне во Французском парке, мастер-классы по сальсе и дискотека.

1 мая в 15:00 начнется финал чемпионата бариста. Участникам предстоит приготовить эспрессо, капучино и авторский напиток. Церемония награждения победителей начнется в 18:30 на главной сцене.

Фестиваль кофе «КаваПарк 2018» завершится музыкальным шоу в исполнении женского джаз-бенда «Freedom jazz», которое начнется в 20:00. После концерта стартует дискотека с участием трех диджеев: Dj Taraseq, Dj Serj Elnitz, Dj Obraztsov.

В рамках дискотеки состоится розыгрыш призов.