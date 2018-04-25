В парке Горького пройдет фестиваль кофе

25 апреля 2018 г. 13:34
254 просмотра

С 27 апреля по 1 мая в парке Горького пройдет фестиваль кофе «КаваПарк 2018».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В течение пяти дней на центральной площади парка разместятся 15 кофеен Харькова, которые презентуют авторские виды кофейных напитков, а гости смогут проголосовать за наиболее понравившийся напиток. 

28 апреля с 11:15 до 20:00 участники фестиваля проведут открытые мастер-классы для всех желающих по приготовлению кофейных напитков.

30 апреля в 12:00 в парке стартует отборочный тур чемпионата бариста. Судьями соревнования выступят чемпионы Украины среди бариста в различных дисциплинах. В отборочном этапе участники, представляющие кофейни Харькова, будут готовить эспрессо и капучино. Пять лучших бариста выйдут в финал конкурса.

Также 30 апреля в 16:30 на главной сцене состоится мастер-класс чемпиона Украины по альтернативному завариванию Алексея Федоровского.

Вечером гостей парка ждут вокальная лаунж-программа, соло на саксофоне во Французском парке, мастер-классы по сальсе и дискотека.

1 мая в 15:00 начнется финал чемпионата бариста. Участникам предстоит приготовить эспрессо, капучино и авторский напиток. Церемония награждения победителей начнется в 18:30 на главной сцене. 

Фестиваль кофе «КаваПарк 2018» завершится музыкальным шоу в исполнении женского джаз-бенда «Freedom jazz», которое начнется в 20:00. После концерта стартует дискотека с участием трех диджеев: Dj Taraseq, Dj Serj Elnitz, Dj Obraztsov.

В рамках дискотеки состоится розыгрыш призов. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.