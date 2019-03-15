В парке Горького разгромили аттракцион

15 марта 2019 г. 14:16
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Накануне вечером группа молодых людей разгромила один из аттракционов в парке Горького.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, в 21:30 2 парня и 1 девушка проникли на территорию аттракциона "Сальто" в парке Горького и устроили фотосессию.

Как сообщается, при этом злоумышленники разбили лампы иллюминации и выдернули 2 грибочка звукового оповещения.

После содеянного молодые люди пошли гулять с ними по городу, однако вскоре их задержали полицейские.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленников, которыми оказались двое 18-летних парней и 17-летняя девушка, задержали на улице Мироносицкой.

Злоумышленники несли грибки, похожие на похищенные из парка. Патрульные остановили их и вызвали следственно-оперативную группу.

По факту происшествия следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. 

Идет следствие.

 

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