В парке «Стрелка» штрафовали за незаконное курение кальянов

Патрульные полицейские, прибывшие накануне ночью по вызову в район сквера «Стрелка», изъяли у торговца кальянами незаконные табачные изделия. Оказалось, что он не имел никаких документов, которые бы давали ему право реализовывать товар в этом месте, а сами табачные изделия были без акциза.

Максим Петухов, старший лейтенант полиции:

Після приїзду за вказаною адресою від свідків були отримані пояснення, що громадянин займається торгівлею тютюновими виробами - а саме кальянами. Під час перевірки документів було виявлено, що громадянин не зареєстрований як суб*єкт підприємницької діяльності та не мав при собі документів, котрі б дозволяли йому реалізацію даного товару в даному місці. Після чого було складено протокол згідно статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення і вилучено товар у вигляді кальянів та пачок табаку без акцизної марки.

Несмотря на то, что в сквере "Стрелка" пока ремонт, продавцы кальянов каждый вечер приходят на набережную, - жалуются местные жители. Говорят - им надоел постоянный дым.

Татьяна Данильчик, мать двух детей:

Надоели эти кальяны, с детьми не погулять, ужасная ситуация, куда мы только ни жаловались, но никаких мер не предпринимают совсем. Хочется уже выйти с детьми, прогуляться, дышать свежим воздухом, а не вдыхать вредный дым от кальяна. Плюс дети постоянно видят это - ну, не самый лучший пример.

Однако с Татьяной соглашаются далеко не все посетители сквера. Дмитрий Логвиненко, заядлый курильщик кальянов, говорит - в этом деле важно курить именно на улице, а слова местных считает преувеличением.

Дмитрий Логвиненко, любитель кальянов:

Да, я очень люблю кальяны. У меня дома когда-то был кальян. Я считаю, что кальян надо употреблять где-нибудь в общественном месте потому, что это какая-то трапеза, которая требует, скажем так, и обстановки определенной. Был у меня дома кальян - так вот дома не то. Вы знаете, вот что бы у нас где-то ни появилось, всегда будут люди, которые будут чем-то недовольны. Нельзя угодить всем. Если 99,9 процентов рады этому и довольны - можно соцопрос провести.

А пока те, кто предоставляет услуги кальянщика, могут спокойно продолжать курить на улице. Однако патрульные добавляют - только законно. Тех же, кто будет торговать без необходимых документов, ожидает наказание по санкции статьи "Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности" - штраф в размере до 34 тысяч гривен.