В педуниверситете вручат премии имени Сковороды

Церемония вручения дипломов выпускникам Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды состоится 21 декабря.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в 2018 году университет закончило более 3 тысяч человек.

Выпускникам вручат не только документы о высшем образовании, но и премии им. Сковороды. Общеуниверситетская премия вручается по решению Ученого совета университета за добросовестное отношение к учебе, овладение педагогическим мастерством, участие в научно-исследовательской работе и активную общественную деятельность.

Встреча и торжественное приветствие начнется в 9:40 возле памятника Первой учительнице. Вручение дипломов пройдет, начиная с 10:00, в актовом зале вуза.

2018 год проходит в вузе под знаком 100-летия со дня рождения выдающегося педагога Василия Сухомлинского и проекта «Я имею право».

По данным информационной системы «Поступление. ОБРАЗОВАНИЕ UA», университет занял 30-е место среди 100 самых популярных вузов, 2-е место среди педагогических вузов Украины по количеству поданных для участия в конкурсе заявлений и 5-е место среди вузов гуманитарного профиля.

Главное достижение университета - 100-процентное предоставление рабочих мест по специальности в учебных заведениях для молодых специалистов.