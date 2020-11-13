В переходе харьковского метро ограбили девушку: подозреваемый задержан

Полиция разоблачила харьковчанина в ограблении девушки в метро.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 10 ноября около 20:40 из службы «102».

18-летняя пострадавшая рассказала, что в переходе станции метро «Архитектора Бекетова» неизвестный мужчина выхватил у нее сумку с личными вещами.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 37-летний мужчина.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщении харьковчанину о подозрении и избрании ему меры пресечения.