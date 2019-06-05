В Переяславе-Хмельницком похоронили 5-летнего Кирилла Тлявова

05 июня 2019 г. 16:31
Источник: ТСН
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В Переяславе-Хмельницком, в среду, 5 июня, похоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, который скончался от пули полицейского.

Участие в церемонии приняли около сотни человек. На похороны пришла одна сотрудница полиции с цветами и мэр города Тарас Костин. В начале церемонии бабушку ребенка забрала скорая. Также стало плохо отцу, но он отказался от госпитализации.

Мальчика отпели во дворе, а затем гроб с телом понесли на местное кладбище. На кладбище люди стали вокруг маленького гроба и молча слушали, как священник отпевает мальчика. 

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком на Киевщине пьяные полицейские решили развлечься и пострелять в банки. По стечению обстоятельств под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Ребенка доставили в больницу в Киеве.

1 июня следователи Государственного бюро расследований и открыли уголовное производство. 2 июня полицейским объявили подозрения, а через несколько дней, 3 июня стало известно о смерти мальчика в больнице.

Прокуратура переквалифицировала дело. Теперь правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение. 

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова есть пять подозреваемых - 4 мужчин, которые стреляли и женщина, которая спрятала ружьё и таким образом способствовала сокрытию преступления

 

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