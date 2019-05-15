В Первомайском районе подросток ушел в школу и не вернулся (фото)

15 мая 2019 г. 17:19
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Правоохранители устанавливают местонахождение 15-летнего Артема Давыдова, который 14 мая утром пошел в школу и до сих пор не вернулся. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Приметы: рост 170-175 см, волосы короткие, светло-русые, глаза серо-зеленые. 

Парень был  одет в безрукавку красного цвета, спортивную кофту с капюшоном серого цвета, синие джинсы и такого же цвета мокасины.

Отметим, что мобильный телефон подросток оставил дома.

Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом подростке, полицейские просят сообщить в Первомайский отдел по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным способом.

 

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