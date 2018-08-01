В Первомайском районе спасли младенца, которого мать оставила в коляске под палящим солнцем

В Первомайском районе, получив информацию от местных жителей, представители службы по делам детей, детской поликлиники и полицейские посетили семью, в которой имеется двое малолетних детей: трехмесячный мальчик и четырехлетняя девочка.

Как сообщила специалст службы по делам детей Первомайского района Марьяна Малых на своей странице в Фейсбук, люди сообщили, что молодая мать систематически пьянствует и оставляет детей в опасности. Проверка выявила, что семья проживает в старом заброшенном доме, заброшенном хламом, мусором и лишними вещами.

«Условия проживания и содержания детей поразили даже бывалых работников социальных служб и правоохранительных органов: коляска с трехмесячным мальчиком стояла под палящим солнцем во дворе, ребенок был грязный, голодный и обессиленный, старшая девочка испуганно прижималась к горе-матери, находившейся в состоянии сильного алкогольного опьянения», - рассказала Марьяна.

По ее словам, детей по медицинским показаниям госпитализировали в Первомайскую центральную районную больницу для проведения полного медицинского обследования.

После получения заключения об их состоянии здоровья, физическом и умственном развитии будет решен вопрос об их дальнейшем устройстве.

Также Марьяна Малых обратилась ко всем неравнодушным гражданам, а также активистам и предпринимателям города с просьбой предоставить детям помощь в виде продуктов питания, средств гигиены, игрушек и сладостей.