В Первомайском районе в полицию сдали охотничьи ружья, пистолет и винтовку

Как сообщалось, с октября на Харьковщине начался месячник добровольной сдачи оружия.

В рамках месячника в полицию жители Первомайского района принесли нарезной охотничий карабин, две гладкоствольные охотничьих ружья, самодельный нож, винтовка «Мосина» времен Второй мировой войны и газовый пистолет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Также местные жители сдали 25 боеприпасов - патроны к разному оружию.

Полицейские составили один протокол по ст.192 (нарушение правил перерегистрации оружия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В пресс-службе правоохранителей напомнили, что мероприятия продлятся на территории Харьковщины до 31 октября.

По украинскому законодательству за незаконное владение и хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сдавшие боеприпасы, взрывчатые материалы и оружие добровольно будут освобождены от уголовной ответственности.