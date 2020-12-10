В Первомайском у пьющей матери забрали троих больных и голодных детей

В городе Первомайский на Харьковщине полицейские обнаружили семью, в которой мать ненадлежащим образом выполняет свои родительские обязанности, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в одном из общежитий города сотрудники ювенальной превенции совместно с Первомайским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи обнаружили трех малолетних детей 4, 6 и 7 лет, которые находились в антисанитарных условиях.

Было установлено, за детьми никто не присматривал, и они были больные и голодные.

Как выяснилось, мать на момент проверки находилась у соседей по общежитию в состоянии алкогольного опьянения.

Во время разговора женщина рассказала, что у нее пятеро детей, двоих из которых - 13 и 17 лет - воспитывают бабушки.

Дети в настоящее время не посещают детский сад из-за болезни, но за помощью женщина не обращалась.

Инспектор ювенальной превенции направила детей в Первомайскую районную больницу.

В отношении женщины правоохранители составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решением службы по делам детей Первомайского городского совета детей передадут в патронатную семью на три месяца, что позволит матери наладить свои бытовые условия и вернуть детей домой.