В Песочине чиновники незаконно отдали предпринимателю 2 га государственной земли

В 2010 году распоряжением Харьковской райгосадминистрации земельный участок площадью 2 га был передан в собственность частному лицу, рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев. Участок находится на территории Песочинского поссовета. Стоимость его составляет 225 тысяч гривен.

«Однако земля передана вопреки требованиям действующего законодательства. Поскольку участок относится к землям лесного фонда и находится в постоянном пользовании государственного предприятия «Октябрьское лесное хозяйство», никаких законных оснований для передачи ее в частные руки не было», - пояснил Андрей Яковлев.

Харьковская местная прокуратура №6 подала в хозяйственный суд Харьковской области иск о признании незаконным и отмене распоряжения местной госадминистрации и признании недействительным государственного акта на право собственности на земельный участок и его возвращению в собственность государства.