В Песочине и в домах нескольких районах Харькова отключили воду

В некоторых домах пяти районов Харькова в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях временно отключили водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 11:30 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Омская (ч/с) до 20:00.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 41 до 14:00.

Новобаварский район:пос. Песочин (ул. Некрасова) (ч/с); пос. Песочин, 15, 16-а, 16-б,16-в,16-г,16-д,16-е (ул. Надежды); пос. Песочин, 1-а,1-б (ул. Подлесная); пос. Песочин, 1,3 (ул. Строителей); пос. Песочин, 5 (ул. Гагарина); пос. Песочин, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14 (ул. Гагарина); пос. Песочин, 11,11-б, (ул. Некрасова); пос. Песочин, 41 (ул. Некрасова) до 20:00.

Холодногорский район: пер. Клочковский (ч/с); ул. Большая Панасовская (Котлова), 48/50, 49, 52, 54, 66, 67, 74 до 20:00.

Шевченковский район: ул. Балакирева, 21-а, 23-а до 20:00.