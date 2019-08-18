 

В Песочине на Дне здоровья проводят экспресс-диагностику

18 августа 2019 г. 15:34
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Воскресенье в Песочине объявили Днем здоровья.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Местные жители могут пообщаться с семейными врачами, получить консультации узких специалистов - диетолога, психолога, онколога, фтизиатра, пройти экспресс-диагностику в выездной амбулатории и узнать больше о медицинской реформе от экспертов.

Также мероприятие посетила руководитель области Юлия Светличная. По ее словам, в области уделено большое внимание развитию объектов здравоохранения. Только в этом году на Харьковщине восстанавливают более 70 медицинских учреждений, строятся амбулатории в селах и новейшей онкологический комплекс в Харькове.

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