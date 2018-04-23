В Песочине построят садик, совмещенный с начальной школой, по европейским стандартам

23 апреля 2018 г. 17:05
Автор: Алина Тюхай
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Динамичное развитие Песочина последние два года, говорят местные жители, видно невооруженным глазом. И все благодаря реформе местного самоуправления.

Сейчас обсуждается проект  строительства садика, соединенного с начальной школой, который предоставит 38 рабочих мест.

Лариса Черникова, главный инженер проекта

Это будет современный проект начальной школы вместе с садиком. Который будет обеспечивать столовая, и садик и школу.  

Благодаря тесной коммуникации местной власти с людьми и ее заинтересованности в скорейшем решении проблем, уровень жизни в Песочине значительно улучшился, говорит поселковый голова Олег Чернобай.

Олег Чернобай, Песочинский поселковый голова

 Первого сентября была открыта новая современная европейская школа, открывал её президент Украины. 20 января 18 года был открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс, открывала губернатор Светличная Юлия Александровна. И сейчас мы на этом не остановились, уже сейчас мы проектируем детский садик и начальную школу, здесь, где мы с вами здесь находимся в микрорайоне «Надия»

Ольга Хоменко, депутат Песочинского поселкового совета

Действительно, это современный, такой развивающийся поселок. Здесь действительно очень комфортно, здесь действительно очень приятно проживать.

Харьковская районная администрация уже выделила 7 миллионов гривен на строительство, еще 3 миллиона предоставит местный бюджет.

Строительство планируют выполнить за полтора года, как и предыдущие проекты.

Видео: 

В Песочине построят садик, совмещенный с начальной школой, по европейским стандартам

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