Семьям детей-сирот передали ключи от квартир в Песочине

Ключи от социального жилья детям-сиротам губернатор Юлия Светличная вручила во время рабочей поездки в Харьковский район.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, руководитель области посетила новостройку, где будут жить молодые семьи. Дети будут жить в одном таунхаусе и кроме отдельных комнат у них будет собственный двор. Это таунхаус в Песочине. В здании расположены четыре отдельных комнаты. Они имеют общие кухни, двор, собственную скважину и твердотопливный котел. Для комфорта новоселов приобрели первую необходимую мебель и бытовую технику.

Кроме трех семей, которые уже получили жилье, в таунхаусе ждут еще одних новоселов, завершающих оформление документов.

«Мы проводим большую работу, чтобы обеспечивать детям-сиротам, а также детям, которые были воспитаны в детских домах семейного типа, возможность получить собственное жилье. За время работы предоставили возможность получить собственное жилье около 100 жителям области», - отметила Светличная.