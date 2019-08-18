 

Семьям детей-сирот передали ключи от квартир в Песочине

18 августа 2019 г. 15:10
7 просмотров

Ключи от социального жилья детям-сиротам губернатор Юлия Светличная вручила во время рабочей поездки в Харьковский район.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, руководитель области посетила новостройку, где будут жить молодые семьи. Дети будут жить в одном таунхаусе и кроме отдельных комнат у них будет собственный двор. Это таунхаус в Песочине.  В здании расположены четыре отдельных комнаты. Они имеют общие кухни, двор, собственную скважину и твердотопливный котел. Для комфорта новоселов приобрели первую необходимую мебель и бытовую технику.

Кроме трех семей, которые уже получили жилье, в таунхаусе ждут еще одних новоселов, завершающих оформление документов.

«Мы проводим большую работу, чтобы обеспечивать детям-сиротам, а также детям, которые были воспитаны в детских домах семейного типа, возможность получить собственное жилье. За время работы предоставили возможность получить собственное жилье около 100 жителям области», - отметила Светличная.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.