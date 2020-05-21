В Песочине собака полицейских обнаружила наркотики у пассажира автомобиля

В Харьковском районе патрульные полицейские при помощи служебной собаки обнаружили наркотическое вещество у пассажира одного из автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, накануне во время несения службы на стационарном посту полиции "Песочин" патрульные остановили для проверки автомобиль Renault.

С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские применили служебную собаку, которая своим поведением указала на пассажира авто.

При проверке в кармане мужчины правоохранители обнаружили три свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.