В Песочине во время митинга протестующие перекрывали дорогу

Сегодня в Песочине состоялся митинг, во время которого протестующие перекрывали дорогу Киев-Харьков-Довжанский.

Об этом сообщают очевидцы и пользователи соцсетей.

Протестовали против изменений в Налоговый кодекс предприниматели-аграрии.

Сельскохозяйственники протестовали против освобождения от налога на добавленную стоимость операций по экспорту сои и рапса.

Аграрии считают, что это снизит закупочную стоимость их продукции.

В митинге, по словам очевидцев, приняли участие около 70 человек.

Правопорядок во время проведения мероприятия обеспечивали правоохранители.