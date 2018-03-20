В Песочине во время митинга протестующие перекрывали дорогу

20 марта 2018 г. 12:39
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Сегодня в Песочине состоялся митинг, во время которого протестующие перекрывали дорогу Киев-Харьков-Довжанский.

Об этом сообщают очевидцы и пользователи соцсетей.

Протестовали против изменений в Налоговый кодекс предприниматели-аграрии. 

Сельскохозяйственники протестовали против освобождения от налога на добавленную стоимость операций по экспорту сои и рапса.

Аграрии  считают, что это снизит закупочную стоимость их продукции.

В митинге, по словам очевидцев,  приняли участие около 70 человек.

Правопорядок во время  проведения мероприятия обеспечивали правоохранители.

 

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