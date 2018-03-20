В Песочине во время митинга протестующие перекрывали дорогу

Сегодня в Песочине состоялся митинг, во время которого протестующие перекрывали дорогу Киев-Харьков-Довжанский.
Об этом сообщают очевидцы и пользователи соцсетей.
Протестовали против изменений в Налоговый кодекс предприниматели-аграрии.
Сельскохозяйственники протестовали против освобождения от налога на добавленную стоимость операций по экспорту сои и рапса.
Аграрии считают, что это снизит закупочную стоимость их продукции.
В митинге, по словам очевидцев, приняли участие около 70 человек.
Правопорядок во время проведения мероприятия обеспечивали правоохранители.