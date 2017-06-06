В Петербурге неизвестные "любители пенки" залили фонтан моющим средством

06 июня 2017 г. 15:46
Источник: УНИАН
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В Санкт-Петербурге коммунальщикам пришлось отключить фонтан на Невском проспекте напротив Казанского собора: в ночь с понедельника на вторник вандалы залили в чашу фонтана моющее средство.

Об этом сообщила пресс-служба городского водоканала.

Утром рабочие, обслуживающие фонтан, обнаружили в чаше обильные пенные "шапки", и работа фонтана была остановлена. "В настоящий момент фонтан не работает, ведется промывка всего инженерного оборудования, и, по предварительным оценкам, он вновь будет запущен в работу только после 15.00 часов", - говорится в сообщении.

На предприятии рассказали, что в этом году в связи с аналогичными хулиганскими выходками два раза отключали фонтан в сквере на Манежной площади. Уже на второй день после открытия сезона фонтанов его промывали от моющего средства больше шести часов.

 

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